اجتماع موسع لعمداء ومدراء الامن بمنطقة الساحل الغربي .

الجميل 10 أغسطس 2023 م (وال) – خصص الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الخميس بديوان بلدية المنشية الجميل لمناقشة كيفية وضع الحلول المناسبة لحل المختنقات التي تواجه عددا من بلديات الساحل الغربي وتوحيد الجهود بينها .

وضم الاجتماع عمداء ومدراء الأمن بلديات المنشية الجميل والجميل المركز و زوارة والعجيلات ورقدالين والجديدة واعيان وحكماء البلديات المذكورة.

وتناول الاجتماع تدارس التعاون الامني بين المديريات و المجالس البلدية مع اهمية التواصل مع رئاسة الحكومة والوزارات المختلفة من اجل حل كافة المختنقات والمشاكل بالمنطقة بصفة عامة .

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الاجهزة في البلديات المذكورة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في منطقة الساحل الغربي التي تمثل اهمية قصوى لموقعها ومساحتها وتعدادها السكاني .

(وال)