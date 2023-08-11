ليبيا نيوز

اجتماع موسع لعمداء ومدراء الامن بمنطقة الساحل الغربي .

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الجميل 10 أغسطس 2023 م (وال) – خصص الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الخميس بديوان بلدية المنشية الجميل  لمناقشة كيفية وضع الحلول المناسبة لحل المختنقات التي تواجه عددا من بلديات الساحل الغربي وتوحيد الجهود بينها .

وضم الاجتماع عمداء ومدراء الأمن بلديات المنشية الجميل والجميل المركز و زوارة والعجيلات ورقدالين والجديدة واعيان وحكماء البلديات المذكورة.

  وتناول الاجتماع تدارس التعاون الامني بين المديريات و المجالس البلدية مع اهمية التواصل مع رئاسة الحكومة والوزارات المختلفة من اجل حل كافة المختنقات والمشاكل بالمنطقة بصفة عامة .

  واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الاجهزة في البلديات المذكورة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في منطقة الساحل الغربي التي تمثل اهمية قصوى لموقعها ومساحتها وتعدادها السكاني .

 (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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