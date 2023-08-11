ليبيا نيوز

وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وفد اعيان الاشراف في سبها المساهمة في دعم الاستقرار المجتمعي.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 أغسطس 2023م(وال)- التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكرالكيلاني ” وفد من نقابة الاشراف في ليبيا و مجلس اعيان و حكماء الاشراف في مدينة سبها وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة و المنظمات و المؤسسات الاهلية من أجل إرساء دعائم السلم و الأمن المجتمعي..

واثني الوفد على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية البارزة على جميع الاصعدة المجتمعية مؤكدين علي اهمية دور نقابة الاشراف في ليبيا للدفع بعجلة المصالحة الوطنية التي هي على هرم اولويات حكومة الوحدة الوطنية واستعدادهم للمساهمة في مسيرة الاستقرار المجتمعي.

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وكالة الأنباء الليبية

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