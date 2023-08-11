مدير مركز المناهج التعليمية لـ (وال): نعمل على تعديل المناهج لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

حاورته : نعيمة المصراتي .

طرابلس 10 أغسطس 2023م (وال) ـ قال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم كمال الويبة أن المركز يعمل على تعديل المناهج التعليمية بحيث يكون الكتاب المدرسي بالمستوى المطلوب ويحقق أهداف العملية التعليمية.

وأضاف في مقابلة مع مراسلة وكالة الانباء الليبية أن اللجنة الاستشارية للمركز تعمل على تعديل المناهج التعليمية لكي يكون التدريس سلوكا ولا يقتصر على تعليم القراءة والكتابة والتلقين بل يساهم في التربية وتعديل السلوك وترسيخ القيم الأخلاقية وبناء الناشئة ومواكبة التطور.

وأوضح الويبة أن تعديل المناهج يحتاج إلى وقت ودراسة وأن المركز يعمل على وضع هذه التعديلات بشكلها الجيد والمطلوب، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية الحالية موجودة حاليا هي نفس المناهج الموجودة منذ سنوات ولم يتم الاعتراض عليها سابقا.

وأشاد “الويبة” بوسائل الإعلام المحلية التي واكبت برامج المركز ومؤتمراته وورش عمله والندوات التي أقيمت وساعدت بشكل كبير في أن تجعل من عملية تعديل المناهج ثقافة عامة وباتت كل الملاحظات تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي وتوضع أمام لجان الخبراء التي تم تشكيلها ويتم أخدها بالكامل بعين الاعتبار مؤكدا أن المركز استطاع أن يجعل عملية تعديل المناهج ثقافة عامة حيث أصبح يتكلم فيها ولي الأمر والمدرس والخبير وعضو هيئة التدريس والطالب.

وأكد الويبة على ضرورة أن تكون هناك مناهج مصاحبة للمنهج المدرسي مثل التعليم الوجداني والتعليم الإيحائي، لافتا إلى أن اللجنة اجتمعت على سبيل المثال مع شركات النظافة وشرطة المرور والجمارك والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وعديد الجهات الأخرى للاستعانة بأفكارهم وتوجيهاتهم في إعداد المناهج التعليمية التربوية.

وتابع “الويبة” أن المركز منفتح على الجميع ويرحب بكل من لديه فكرة أو برنامج ودعا في هذا الصدد الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والموجهين التربويين للتعاون مع المركز في إطار تعديل المناهج وصولا الي مناهج تساهم في التربية والتعليم.

وكشف الويبة بأن هناك مؤتمرا علميا يومي 26 و27 ديسمبر مع جامعة محمد بن علي السنوسي ومؤتمرا مع جامعة طرابلس، وتم توقيع اتفاقية مع أكاديمية الدراسات العليا والدخول معها في برامج لتعديل المناهج وصولا إلى مناهج حقيقية تعتمد على الكيف لا على الكم وتكون مناهج تواكب التطورات الموجودة في بقية المناهج الأخرى.

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