الدبيبة يفتتح فعاليات مهرجان صيف 2023 ليالي المدينة في العاصمة طرابلس.

طرابلس 11 اغسطس 2023 (وال)- افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخميس، فعاليات مهرجان صيف 2023 ليالي المدينة في العاصمة طرابلس.

وقام ى رئيس الحكومة بجولة في محيط السرايا الحمراء وداخل أزقة المدينة القديمة، وصولا إلى قوس ماركوس حيث افتتح الدبيبة المعلم التاريخي بحلته الجديدة.

وقال الدبيبة إن ما تشهده المعالم التاريخية اليوم من اهتمام وتطوير يبعث الفخر بالانتماء لهذا الوطن، داعيا جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد إلى المشاركة في فعاليات ليالي المدينة في العاصمة طرابلس.

وتخلل الحفل تكريم قدمه أهالي المدينة القديمة للدبيبة عرفانا بمجهودات الحكومة واهتمامها بمعالم البلاد التاريخية ومنها المدينة القديمة بطرابلس.

ويضم مهرجان الصيف 2023 عددا من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وعروض المسرح والسينما والسيرك والقوارب الشراعية ومسابقات الشطرنج، والعديد من الفعاليات.

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