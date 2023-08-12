ليبيا نيوز

الاتحاد الإفريقي يعلن عن دعم الاتحاد القوي لقرار "إيكواس" بشأن النيجر .

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أديس أبابا 11 أغسطس 2023 م (وال) –  أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ” موسى فقي محمد  ” عن دعم  الاتحاد القوي لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بشأن النيجر  .

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له اليوم الجمعة إن ئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعرب عن دعمه القوي لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن التغيير غير الدستوري في النيجر .

وأضاف البيان أنه يعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور ظروف اعتقال الرئيس ” محمد بازوم ” حيث شهدت عدة مصادر على تدهور مقلق لمثل هذه الظروف .

ودعا ” موسى فقي ” السلطات العسكرية في النيجر بشكل عاجل إلى وقف تصعيد العلاقات مع المنظمة الإقليمية ووقف تحديها لها ، ووقف استمرار حبس الرئيس ” بازوم” في ظروف تتدهور بشكل مقلق .

وتابع البيان: مثل هذه المعاملة لرئيس منتخب ديمقراطيا من خلال عملية انتخابية منتظمة غير مقبولة .

كما دعا رئيس المفوضية إلى الإفراج الفوري عن ” بازوم  ” وأفراد أسرته أو حكومته المحتجزين معه بشكل غير قانوني  وحث المجتمع الدولي على إنقاذ حياة ” بازوم ” .

وختم البيان قائلا: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد جهوده لإنقاذ حياة الرئيس ” محمد بازوم” وسلامته المعنوية والجسدية  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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