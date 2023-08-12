رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة يبحث مع نائب السفير الالماني تطوير النظام التجاري.

طرابلس 11 أغسطس 2023م(وال)-بحث رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة التابع لوزارة الاقتصاد امحمد درويش مع نائب السفير الالماني في ليبيا للشؤون الاقتصادية سيفين كروسبي العلاقات التجارية و آلية التشبيك مع المؤسسات الالمانية المتخصصة بتطوير قطاع التجارة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض تناول بحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين والتشبيك مع المؤسسات الالمانية المتخصصة بتنفيذ وتطوير النظام التجاري للدولة.

وتابع الحاضرون حسب الوزارة عرضاً لنشاط شبكة ليبيا للتجارة والمشاريع الجارية لتطوير نظام التجارة وفق خطة التحول الرقمي بالوزارة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتبادل التجارب والخبرات في تطوير النظام التجاري الكترونياً بما يُمكن المؤسسات المختصة متابعة إجراءات التصدير والاستيراد و حركة الانشطة التجارية وأسعار الخدمات والسلع ورصد التجاوزات و الحد من الغش التجاري بالسوق المحلي بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.