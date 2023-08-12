المركز الوطني للأرصاد الجوية : لا يزال الطقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا .

طرابلس 12 اغسطس 2023 (وال)- المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت وخلال اليومين القادمين لا يزال الطقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا .
** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي .:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (30–35)مْ.
** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26-31)مْ.
** الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.
** الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.
وال..
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