المركز الوطني للأرصاد الجوية : لا يزال الطقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا .

طرابلس 12 اغسطس 2023 (وال)- المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت وخلال اليومين القادمين لا يزال الطقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا .

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي .:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (30–35)مْ.

** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26-31)مْ.

** الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

** الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.

وال..