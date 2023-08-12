المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي يبدأ أعماله في بنغازي .

بنغازي 12 اغسطس 2023 (وال)- انطلقت صباح اليوم السبت في بنغازي جلسات المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في ليبيا تحت شعار : (نحو رؤية مستقبلية للتطوير ) .

ويهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى التأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي في متابعة الشأن الاقتصادي المحلي، والإقليمي، والدولي، بيان دور النظام المصرفي الليبي في النشاط الاقتصادي، تشخيص واقع النظام المصرفي المحلي، بيان دور المؤسسات المالية غير المصرفية الداعمة و رسم رؤية مستقبلية لتطوير النظام المصرفي الليبي.

و أوضح رئيس اللجنة العلمية ، فخر الدين على الصهبي لوكالة الانباء الليبية ،أن اللجنة تسلمت 67 ورقة بحثية رفض منها ما نسبته 45 في المائة لعدم مطابقتها للاشترطات و بلغت المشاركة منها 37 ورقة من بينها مشاركتان من سلطنة عمان و فلسطين.

و يتخلل جلسات المؤتمر الذي تستمر ثلاثة ايام استعراض 34 ورقة علمية تتحدث عن النظام المصرفي والنشاط الاقتصادي و المصارف والمؤسسات غير المصرفية العاملة في ليبيا بالاضافة الى التطورات التقنية الحديثة والنظام المصرفي في البلاد و الرؤية المستقبلية نحو التطوير..

يشار ان المؤتمر الدولي الثاني ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية ومركز الرقيب للتدريب والتنمية والاستشارات المالية برعاية المصرف التجاري الوطني.

و افتتح جلسات المؤتمر بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي و عضو عن مجلس ادارته ووزير التخطيط السابق بحكومة الوحدة الوطنية ، ومدراء المصارف العامة و الخاصة ، و رئيس غرفة التجارة والصناعة و الزراعة.

و تمحورت النسخة الأولى للمؤتمر عام 2021 حول الصيرفة الاسلامية في ليبيا تحت شعار “الواقع و سبل التطوير “.

(وال بنغازي)