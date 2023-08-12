الرئيس البرازيلي يعلن إحياء برنامج كبير بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية.

برازيليا 12 اغسطس 2023 (وال)- أعلن الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، الجمعة، إحياء برنامج كبير بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية.

وتأتي المشاريع في إطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص (باك)، وتشمل الطاقة وبناء الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والإنترنت والتعليم.

وقال داسيلفا أثناء تقديم البرنامج في ريو دي جانيرو: “بلدنا بحاجة إلى المصداقية والاستقرار والثبات، وهذا البرنامج يوفر المكونات الثلاثة”.

وتابع: “أنا متأكد من أنه مع البرنامج الجديد، ستعود البلاد إلى النمو وتسلك المسار الصحيح” .

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