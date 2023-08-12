احتفالية إحياء اليوم العالمي للشباب 2023 بغريان .

غريان 12 أغسطس 2023 م(وال)- اقيمت بمسرح كلية الهندسة بجامعة غريان اليوم السبت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت شعار الاحتفال بالسُبل الشباب – قادة .

والقيت في الاحتفالية التي نظمت برعاية جامعة غريان وبإشراف منظمة تمكين للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع معهد دعم وتمكين المرأة ونادي غريان العديد من المحاضرات حول التنمية المستدامة من اهمها ، مفهوم التنمية المستدامة ومدخل في الاقتصاد الأخضر ، واهمية التدريب وتنمية المعارف والمهارات الخضراء ، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، وتكنولوجيا المعلومات الخضراء والحوسبة السحابية.

وقال رئيس مجلس ادارة منظمة تمكين للتنمية المجتمعية ” احمد عجاج ” ( اليوم احتفالية لاحياء اليوم العالمي للشباب ، وتم اختيار موضوع هذه السنة لسنة 2023 تحت مسمى اهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الاخضر في تحقيق عالم مستدام نحتفل هنا في مدينة غريان بإحياء اليوم العالمي للشباب وسيتم تقديم بعض العروض الخاصة للتنمية المستدامة واهداف التنمية المستدامة 2030 ، وكذلك الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وبالاضافة للربط بين الاقتصاد والتكنولوجيا .

وفي نهاية الحدث سيكون هناك مناظرة يقدمها نادي غريان للمناظرات ، عنوان وموضوع المناظرة سيكون حول الاقتصاد البني والاقتصاد الأخضر ومدى اهمية تحول الاقتصاد في ليبيا من الاقتصاد البني الى الاقتصاد الأخضر ) .

.. ( وال غريان ) ..