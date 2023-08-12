يوم تدريبي لمدخلي البيانات ببلديات الاصابعة – الرياينة- العوينية- ظاهر الجبل ،- القلعة- يفرن- ككلة .

الاصابعة 12 اغسطس 2023 (وال)- انطلق ببلدية الاصابعة السبت اليوم التدريبي لمنصة تحصين البلديات ببلديات الاصابعة، الرياينة، العوينية،،ظاهر الجبل ، القلعة، يفرن، ككلة والذي يشرف عليه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدعم من منظمة اليونسيف وبتنظيم من مكتب الرعاية الصحية الاصابعة والذي يستهدف أكثر من 40 من مدخلي البيانات ومشرفي التطعيمات بالبلديات.

وافاد منسق التطعيمات بالمنطقة الغربية “الطاهر الفتحلي ” مراسل وكالة الانباء الليبية بالإصابعة بأنه تم تركيب منظومات تحصين بمراكز التطعيمات على مستوى البلديات وسيتم تشغيلها في نهاية اليوم التدريبي.

وأشار الفتحلي الى ان منصة تحصين هي منصة إلكترونية تهدف إلى تحويل نظام العمل الخاص بعمليات التطعيمات بمراكز التطعيمات من نظام يدوي ال رقمي

وتهدف المنصة الي تسجيل وتوثيق الحالة التطعيمية بكل مستهدف وربط مراكز التطعيم بمشرفي مكاتب التطعيمات ومعرفة عدد الأفراد المتحصلين على التطعيمات على مستوى الدولة.

وال..