الأطباء في نيجيريا يعلقون اضرابهم ويعودون للعمل بعد اتفاق مع الحكومة .

ابوجا 12 أغسطس 2023 م (وال) ــــ علق الأطباء المقيمون في نيجيريا التابعين للنقابة الوطنية للأطباء المقيمين “نارد” إضرابهم واستأنفوا العمل اليوم السبت.

وقالت رئيسة النقابة ، الدكتورة “إيميكا أورجي” ، لشبكة “بي بي سي” إن الأطباء سيعودون إلى العمل بعد أن وافقت الحكومة على صندوق تدريب الإقامة الطبية لعام 2023 ويقوم المسؤولون بتقييم مطالب الأطباء بشأن سبل معالجة تأثير هجرة الأدمغة في المستشفيات الحكومية.

وبحسب “أورجي” ، فان هذان مطلبان رئيسيان ، وسيراجعون أي تقدم يتم إحرازه بعد أسبوعين .

وكان الأطباء المقيمون الذين يشكلون أكثر من 60٪ من الأطباء في المستشفيات الحكومية النيجيرية قد توقفوا عن العمل في الــ 26 من شهر يوليو الفارط .

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