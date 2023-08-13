مقتل ستة أشخاص في غرق قارب مهاجرين في القناة الأنجليزية .

دوفر، لندن 12 أغسطس 2023 (وال) ـــ لقي ستة أشخاص مصرعهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين ، في القنال الإنجليزية ، قبالة الساحل الفرنسي اليوم السبت .

وقالت متحدثة باسم السلطة الساحلية الفرنسية “بريمار” إن شخصين ربما لا يزالان في عداد المفقودين ، بعد أن واجه القارب الذي كان يحمل مابين 60 الى 65 شخصا ، صعوبة في البحر بالقرب من بلدة “كاليه” الفرنسية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، بالنظر الى انه كان محملا فوق طاقته .

وقال مسئولون في خفر السواحل البريطاني والفرنسي انهم أنقذوا 58 شخصا.

انضم قارب نجاة من ميناء “دوفر” ، الذي كان موجودًا بالفعل في القناة ويتعامل مع قارب آخر يحمل مهاجرين ، إلى عملية الإنقاذ.

ونقلت وكالة “رويتر” عن فرق الإنقاذ قولهم : (إن هذه هي المرة السابعة هذا الأسبوع التي يضطرون فيها إلى سحب الناس من الماء) .

وقالت “بريمار” إن طواقم الإنقاذ البريطانيين نقلوا 22 أو 23 شخصا إلى “دوفر” وإن زورقا فرنسيا نقل 36 شخصا إلى “كاليه”.

وأضافت أن زورقين فرنسيين لا يزالان يبحثان عن الشخصين اللذين ربما مازالا في عداد المفقودين.

وقال مدع عام فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن أول الضحايا رجل أفغاني يتراوح عمره بين 25 و 30 عاما.

تعتبر القناة الإنجليزية من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحامًا في العالم ، حيث تمر عبرها 600 ناقلة و 200 عبارة كل يوم.

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