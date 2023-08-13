ليبيا نيوز

مفتشو الأغذية يقومون بجولة على محلات الغذائية بزليتن.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 أغسطس 2023م (وال)- قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زليتن رفقة الحرس البلدي  بجولة تفتيشية أستهدفت محلات المواد الغذائية  بالمنطقة.

وذكر المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة أن النظافة بشكل عام جيدة ببعض المحلات والإضاءة والتهوئة غير جيدة ببعض المحلات,بينما تم ضبط وسحب مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن بعض السلع موضوعة على الأرض ولاتوجد تحتها عوازل ودرجة الحرارة ببعض المبردات غير مطابقة.

وأكد المركز أنه تم توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة وإتخاد الاجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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