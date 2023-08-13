مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية يناقش مع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية العراقيل التي تواجه المجلس.

طرابلس 12 أغسطس 2023م (وال ) – بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية ” عبدالمطلب ثابت ” مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير ” محمدي احمد الني ” العراقيل التي تواجه المجلس والحلول الممكنة للرفع من مستوى أدائه .

وأعرب ” الني ” خلال اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة عن أمله في أن تقوم دولة ليبيا بدورها الفعال لعمل المجلس حتي يتسنى الدفع بممثل ليبيا الدائم لترأس الأمانة العامة في الدورة المقبلة ..

بدوره ثمن السفير ” عبدالمطلب ثابت ” دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وما يقوم به، متعهداً بتقديم الدعم اللازم والذي يمكنه من اداء عمله بالوجه المطلوب.

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