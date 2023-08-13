كتيبة فرسان جنزور تداهم موقعا يستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل المدينة.

طرابلس 12 أغسطس 2023م(وال)- داهم أفراد السرية الأولى التابعين لكتيبة فرسان جنزور موقعا يستخدم في تعدين العملات الرقمية ” البيتكوين ” داخل المدينة.

وقالت الكتيبة في بيان لها إن عملية المداهمة التي شارك فيها مكتب الآمن الداخلي جنزور جاءت بعد الاشتباه في أحد المواقع داخل المدينة يقوم بنـشاط غير قـانوني حيث يستعمل أجهزة عـالية الطاقة ويخالف قواعد السياسة النقدية.

وأكد البيان انه وبعد عملية تتبع ورصد للموقع تم التأكد من وجود المعدات التي تستخدم في تعدين العملات الرقمية ( بيتكوين).

وأفادت أنه تم العثور كذلك على المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تشكل خطر وضرر جسيم على الصعيد الاقتصادي وعلى المصلحة العامة وهي لا تخضع لمتابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية.

وذكرت أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

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