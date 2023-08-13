البعثة الأممية تناقش مع ممثلين عن الشباب الليبي تحديات تحقيق التنمية المستدامة.

طرابلس 13 اغسطس 2023 ( وال ) – التقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع ممثلين عن الشباب من جميع أنحاء البلاد لمناقشة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قالت البعثة في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الاحد(( إن الهدف من اللقاء الاستماع لأفكار الشباب في ليبيا وتشجيعها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس)) .

حضر الاجتماع ممثلون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما جرى تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتعليم، والحد من عدم المساواة وتعزيز السلام، وتوحيد المؤسسات.

وكذلك اقترح المجتمعون حلولًا وطرقًا جديدة للمساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، وفق لمنشور البعثة.

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