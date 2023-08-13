مؤسسة النفط تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة للدراسة في معهد النفط للتأهيل والتدريب

طرابلس 13 أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس السبت عن فتح باب تسجيل الطلبة للدراسة في معهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بمدينة الزاوية للعام الدراسي 2023 – 2024 .

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك أن التسجيل سيستمر حتى 24 من شهر أغسطس الحالي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن اللجنة المركزية حددت يوم 26 من الشهر الجاري موعدًا لإجراء الامتحان التفاضلي للطلبة المسجلين في مختلف المدن والناطق الليبية .

يشار إلى أن لجان القبول بلغت 17 لجنة على مستوى البلاد، حيث من المتوقع أن يفوق عدد المتقدمين من الطلبة 5000 طالب.

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