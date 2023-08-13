مستشفى ابن سينا بسرت يشهد اجراء 17عملية قسطرة علاجية واستكشافية

سرت 13 أغسطس 2023(وال)_ اكد نائب المدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت أخصائي أمراض القلب بالمستشفى “د. جادالله درياق ” أن الطاقم الطبي الاستشاري لجراحة القلب والشرايين اختتموا زيارتهم الطبية العلاجية لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت ودلك فى اطار توطين علاج وجراحة القلب فى ليبيا وتخفيف الاعباء على المريض واسرهم

وقال الدكتور جادالله درياق فى تصريح خص به مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة سرت أن كافة العمليات التى أجريت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كللت بالنجاح بفضل جهود الاطباء الليبيين المتخصصين فى جراحة وأمراض القلب والشرايين واطباء قسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت

وبين درياق ان الخدمات العلاجية للمرضى النزلاء سواء المقيمين بالمدينة او خارجها .متوفرة مجانا تقدم لهم , وكشف الدكتور جادالله درياق انه تم اجراء عدد ( 18 ) عملية قسطرة قلبية و – ست عمليات علاجية وتركيب تلاثة عشرة دعامة لمرضى .وعدد ( 12 ) عملية قسطرة تشخيصية .

وقد قام بإجراء هدة العمليات الدقيقة للمرضى أطباء استشاريين ليبيين زائرين هما الاخصائي الدكتور عبدالمنعم الزقلوط

اخصائي الدكتور خالد اسونيه و بمشاركة الأخصائيين بقسم القلب بالمستشفى .

( وال ) سرت.