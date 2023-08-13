ليبيا نيوز

الأرصاد الجوية : اجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 أغسطس   2023 ( وال ) –  توقيع لمركزالوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

 وأوضح المركز عبر صفحتها اليومية  المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – حتى  جبل نفوسة:- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–34)مْ.

 أما منطقة الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم و الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-32)مْ.

  وأشار المركز  إلى أن  منطقة الجفرة- سبها-غـات -غدامس- حتى  الحمادة:- حالة السماء: صافية والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

  فيما توقع المركز  ان تشهد منطقة  الممتدة من الواحات – السرير- تازربو- حتى الكفرة:- سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.

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وكالة الأنباء الليبية

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