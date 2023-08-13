الأرصاد الجوية : اجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

طرابلس 13 أغسطس 2023 ( وال ) – توقيع لمركزالوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأوضح المركز عبر صفحتها اليومية المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – حتى جبل نفوسة:- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–34)مْ.

أما منطقة الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم و الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-32)مْ.

وأشار المركز إلى أن منطقة الجفرة- سبها-غـات -غدامس- حتى الحمادة:- حالة السماء: صافية والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

فيما توقع المركز ان تشهد منطقة الممتدة من الواحات – السرير- تازربو- حتى الكفرة:- سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.