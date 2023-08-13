ارتفاع صادرات الصين من السيارات بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري

بكين 13 أغسطس 2023 م ( وال ) أفادت وكالة الأنباء الصينية أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت في شهر يوليو الماضي بنسبة 63% على أساس سنوي.

وذكرت الوكالة اليوم الأحد ،وفقًا لبيانات اقتصادية ،أنه في شهر يوليو هذا العام ، شحنت الصين ما مجموعه 310 آلاف سيارة إلى الخارج، بزيادة قدرها 63 في المائة على أساس سنوي. ووسعت سيارات الركاب الصينية المحلية حضورها العالمي، حيث وصلت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى 248 ألف وحدة، بزيادة 56 في المائة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي توسعت صادرات سيارات الركاب بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 1.99 مليون وحدة.