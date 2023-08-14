مذكرة تفاهم بين اليمن و الأمم المتحدة لخفض كلفة التأمين البحري .

عدن- 13 اغسطس 2023م ( وال )- وقعت الحكومة اليمنية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لخفض كلفة التأمين البحري على السفن في موانئ اليمن التي ازدادت 16 ضعفا منذ بدء الحرب .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن وزير النقل ” عبد السلام حُميد ” وقع بالعاصمة المؤقتة عدن مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” عبدالله الدردري ” مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة .

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تنص على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي بسبب ظروف الحرب واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية .

وذكرت الوكالة أنه سيجري التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري .

ونقلت الوكالة عن وزير النقل قوله إن الاتفاقية تأتي بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة .

من جهته أفاد ” الدردري بأن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب ، بحسب الوكالة .