الجامعة الليبية الدولية ببنغازي تحتضن ندوة علمية بعنوان ( الأرشفة الصحفية ،الذاكرة الأمنة للتاريخ ) .

بنغازي 13 أغسطس 2023م (وال ) – استضافت الجامعة الليبية الدولية في بنغازي مساء اليوم ندوة علمية بعنوان ” الأرشفة الصحفية ،الذاكرة الأمنة للتاريخ ” .

وشارك في فعاليات الندوة التي أشرف عليها المركز الوطني لبحوث الإعلام وعلوم الاتصال وكيل كلية الإعلام بجامعة بنغازي الدكتورة ” سليمة زيدان ” ورئيس الجمعية العمومية للمركز الوطني و ” عزة المنصوري ” أستاذ مشارك بقسم المكتبات بالجامعة .

وأكدت الدكتورة ” سليمة زيدان ” خلال الندوة أن هناك علاقة وثيقة ومترابطة بين الصحافة والتاريخ ، مشيرة إلى أن الصحافة تلعب دورًا هامًا في توثيق الأحداث التاريخية ونقلها للجمهور.

واعتبرت ” سليمة” الصحافة وسيلة مهمة لنقل المعلومات والأخبار، كما أنها تساهم في توثيق الأحداث والتطورات التي تحدث في العالم .

وأضافت وكيلة كلية الإعلام بجامعة بنغازي أن الصحافة يمكنها أيضا أن تساهم في توثيق الوقائع والتفاصيل التاريخية بشكل دقيق وموثوق. مؤكدة بأن الصحافة تعتمد على الأدلة والشهود والمصادر الموثوقة لتقديم تقارير موثوقة وشاملة عن الأحداث التاريخية.

من جهتها تناولت الدكتورة “عزة ” المحور الثاني من الندوة وهى متخصصة في الأرشفة الإلكترونية وكان المحور الثاني فيها بعنوان ” الاتجاهات الحديثة لأرشفة الصحف “.

حيث أكدت أن الأرشفة الإلكترونية هي تحويل المستندات والوثائق الاعلامية إلى مستندات إلكترونية، وحفظها وإجراء كافة التعاملات عليها ليسهل استرجاعها لتقليل الوقت والجهد والمصروفات .

كما شارك في الندوة الاكاديمي المتخصص في الارشفة الدكتور” ابراهيم المهدوي ” وهو اكاديمي متخصص في الأرشفة ولديه العديد من الكتب كما شارك في المناقشة مجموعة من النخبة المهتمة بالأعلام والصحافة في مدينة بنغازي .

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