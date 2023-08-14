اللجنة التيسيرية لتفعيل وتسيير القناة الصحية تعقد اجتماعها الاول .

طرابلس 13 اغسطس 2023 (وال) – عقد بمقر مجلس التخصصات الطبية اليوم الاحد االاجتماع الاول للجنة التيسيرية لتفعيل وتسيير القناة الصحية المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف .

و تم خلال الاجتماع دراسة آلية تفعيل القناة والاستفادة منها بتسليط الضوء الاعلامي على المجالات الصحية المختلفة والتي تهم المواطن والطاقم الصحي على حد سواء .

عقدت الجلسة برئاسة علي جبريل صالح وعضوية صلاح عامر الحجاجي ،عبدالرحمن الامين الخازمي ، سوسن عبدالسلام البكوش ، محمد صالح فرعون ، مدير قناة ليبيا الصحية

وافاد مصدر اعلامي بالقناة ان اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة القادمة لوضع الالية موضع التنفيذ وتذليل الصعاب التي قد تواجه ذلك.

وال..