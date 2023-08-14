ليبيا نيوز

اللجنة التيسيرية لتفعيل وتسيير القناة الصحية تعقد اجتماعها الاول .

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 اغسطس 2023 (وال) – عقد   بمقر مجلس التخصصات الطبية اليوم الاحد االاجتماع الاول  للجنة التيسيرية لتفعيل وتسيير القناة الصحية المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف .

  و تم خلال الاجتماع دراسة آلية تفعيل القناة والاستفادة منها بتسليط الضوء الاعلامي على المجالات الصحية المختلفة والتي تهم المواطن والطاقم الصحي على حد سواء  .

  عقدت الجلسة برئاسة علي جبريل صالح  وعضوية  صلاح عامر الحجاجي  ،عبدالرحمن الامين الخازمي ،  سوسن عبدالسلام البكوش ، محمد صالح فرعون  ، مدير قناة ليبيا الصحية

وافاد مصدر اعلامي  بالقناة ان اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة القادمة لوضع  الالية موضع التنفيذ وتذليل الصعاب التي قد تواجه ذلك.

وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك