شركة النقل البحري تدين عملية خطف مديرها التنفيذي ( خالد التواتي) .

طرابلس 14 أغسطس 2023 ( وال ) – دانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ماوصفته بعملية اختطاف المدير التنفيذي للشركة “خالد خليفة التواتي” مساء الاحد من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة غوط الشعال .

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود ( 3 ) سيارات مدنية (أبيض – أسود – رصاصي) قامت باختطاف التواتي.

واعتبرت الشركة أن اختطاف مديرها يتعدى كونه احتجازاً لحرية مواطن ليبي وحسب، بل إنه يسبب ضررا بسمعة الشركة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات، وسيشكل خطرا حقيقيا على علاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج، وفق قولها.

وحملت الشركة المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية ، مطالبة في الوقت نفسه بالعمل بجدية على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية، بحسب البيان.

كما ناشدت الشركة المواطنين ممن لديهم أية معلومات عن الحادثة التعاون بالإبلاغ عنها فورا لدى الجهات المختصة وفق البيان .

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