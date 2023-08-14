كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل.

سيول 14 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أنهما ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة رئيسية الأسبوع المقبل لتعزيز دفاعهما المشترك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان صحفي إنه من المقرر إجراء تدريبات “أولتشي فريدوم شيلد” السنوية على أساس سيناريو حرب شاملة في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس. حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأوضحت أنه تم تصميم “أولتشي فريدوم شيلد 23” ليكون تدريبًا واقعيًا لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك، وقدرات استجابة التحالف بناء على سيناريوهات تعكس التهديدات المتنوعة داخل البيئة الأمنية والدروس المستفادة من الحروب والصراعات الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن التدريبات ستتضمن تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تمرين مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات “أولتشي” للدفاع المدني، فضلاً عن تدريبات على الرد على الهجمات الإلكترونية والإرهاب.

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