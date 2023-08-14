ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من شهر.

سنغافورة 14 أغسطس 2023 (وال) – ارتفع الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى خلال العام مقابل الدولار.

وزاد مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 بالمئة إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.

وانخفض الين إلى 145.22، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر 2022، قبل ان يسجل زيادة 0.03 بالمئة 144.92 للدولار في أحدث التعاملات.

ونزل اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2675 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.42 بالمئة إلى 0.6470 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5963 دولار.

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