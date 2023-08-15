صحيفة أمريكية تنشر تحقيقا ورّط الامارات في تزويد الدعم السريع بالسودان بالأسلحة عبر صناديق مساعدات .

واشنطن 14 أغسطس 2023 م (وال) ــــ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حكومة الإمارات أرسلت شحنات من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو الملقب بــ “حميدتي”، وذلك تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة في تحقيق عنونته بـ (حليفة للولايات المتحدة وعدت بإرسال مساعدات إلى السودان فأرسلت أسلحة بدلا من ذلك) ، مؤرخ في 10 أغسطس الجاري ، أعده “نيكولاس باريو”، أن وثائق كشفت عن وصول هذه الأسلحة عبر طائرة مساعدات إماراتية هبطت في أوغندا بشهر يونيو الماضي، إذ تم الإعلان حينها أن الطائرة محملة بالمساعدات الإنسانية. ، من أدوية وأغذية ، وغيرها .

ونسبت الصحيفة لمسئولين أوغنديين قولهم إنهم (عثروا في مخزن الشحن ببطن الطائرة ، على عشرات الصناديق البلاستيكية المليئة بالذخيرة والبنادق الهجومية والأسلحة الصغيرة الأخرى، وذلك بدلاً من المواد الغذائية، والإمدادات الطبية المدرجة في بيانات الطائرة).

وقال المسئولون الذين تحدثت اليهم “وول ستريت جورنال” (إن شحنات الأسلحة السرية الإماراتية تغذي حربًا أدخلت السودان في كارثة إنسانية وقتلت ، حتى الآن ، أكثر من 3900 شخص منذ بدايتها) بتمرد “حميدتي” على “البرهان” في 15 أبريل من العام الحالي .

وقال المسئولون الأوغنديون الذين عثروا على الأسلحة والذخيرة في رحلة 2 يونيو، (إن الطائرة الإماراتية سُمح لها بمواصلة رحلتها إلى مطار “أمغراس الدولي” في شرق تشاد)، وبعد ذلك، قال هولاء المسئولون إنهم تلقوا أوامر عليا من رؤسائهم بوقف تفتيش الرحلات المتوقفة من الإمارات.

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