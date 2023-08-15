وزارة الصحة تحذر من دواء ملوث لعلاج نزلات البرد.

طرابلس 14 أغسطس 2024م (وال) ـ حذرت وزارة الصحة من دواء ملوث لعلاج نزلات البرد يمكن أن يؤدي استخدامه إلى إصابات خطيرة وقد يسبب الوفاة.

وذكرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة أن الدواء الملوث يحمل العلامة التجارية (NATURCOLD SYRUP) ويمكن أن يؤدي استخدامه إلى إصابات خطيرة تشمل آلام في البطن، والقئ، والإسهال، وعدم القدرة على التبوّل، والصداع، وتغيّر الحالة العقلية، وإصابة الكلى الحادة، ثمّ الوفاة.

وطالبت إدارة الصيدلة مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية، وجهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدوائية، والقطاع الخاص باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام هذا المنتج، مؤكدة أن الشركة المنتجة غير مسجلة لدى وزارة الصحة الليبية.

وأشارت إدارة الصيدلة إلى ورود تنبيه من منظمة الصحة العالمية بشأن الإبلاغ عن دواء يستخدم لتخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، والانفلونزا، والتهاب الأنف التحسسي نظرًا لاحتوائه على كميات غير مقبولة من المواد الملوثة.

وأوضحت إدارة الصيدلة أن الهيئة التنظيمية الوطنية في المملكة المتحدة أكدت عدم وجود مصنع من هذا القبيل في المملكة المتحدة، وأنه جرى الإبلاغ عن التشغيلة المحددة من إدارة الدواء بدولة الكاميرون.