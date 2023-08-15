المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية يبدأ أعماله في طرابلس.

طرابلس 14 أغسطس 2023(وال)- بدأت اليوم الاثنين بطرابلس اعمال المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار(توطين اهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث ).

وقال وزير الاسكان والتعمير أبوبكر الغاوي في كلمة له في المنتدى إننا نتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة لمشاركة الخبرات من كل الدول العربية والاستفادة من كل المشاركات لتحقيق اهداف التنمية واستكمال مسيرة التنمية الحضرية.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية ومنذ توليها لمهامها باشرت في العمل على توطين اهداف التنمية المستدامة ودعم قطاع الاسكان والبنية التحتية عبر إحياء المشروعات المتعثرة ووضع الخطط العاجلة التي تواجه القطاع ومنها خطة عودة الحياة واعتماد الخطط العاجلة لمصلحة التخطيط العمراني إضافة إلى البرنامج الوطني للاسكان الشبابي.

يهدف المنتدى إلى إبراز دور الحكومات لتوطين أهداف التنمية المستدامة وإستعراض التجارب وأساليب وأدوات مواجهة الكوارث والمتغيرات البيئية بالاضافة إلى عرض التجارب والمشروعات الرائدة في مجال إعادة الاعمار واقتراح توصيات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية .

يناقش المنتدى محاور عدة منها المبادرات الوطنية لتوفير السكن وتطوير المدن لمزيد من الاستقرار و توطين أهداف التنمية المستدامة في ظل الكوارث والتغيرات المناخية بالاضافة الى إعادة الاعمار.