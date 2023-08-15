اشتباكات متقطعة بمناطق جنوب العاصمة طرابلس .

طرابلس 15 أغسطس 2023 م (وال) – تشهد مناطق بجنوب العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الأثنين اشتباكات متقطعة عقب تواتر أنباء عن إيقاف محمود حمزة أمر اللواء ( 444 – قتال ) التابع لرئاسة الأركان في مطار معيتيقة الدولي من قبل عناصر من قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي ، دون توضيح من الجهات الرسمية سواء العسكرية أو الأمنية .

وحسب أنباء غير مؤكدة تداولتها مواقع إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي فان هذه الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة ، ومنها عين زارة – وطريق الشوك – عمارات الطبي أسفرت عن وقوع بعض الإصابات في صفوف المدنيين لم تؤكدها الجهات الطبية ، وتسببت في حالة من الخوف والهلع لدى سكان هذه المناطق الذين حوصروا في مناطق الاشتباكات وتوجهوا بنداءات استغاثة لإخراجهم .

ونشرت هذه الصفحات صور مرئية لتحركات عسكرية وتحشيدات ، ومشاهد لأليات عسكرية ثقيلة ومتوسطة في مناطق بجنوب العاصمة طرابلس .

ولم يصدر بعد أي موقف أو توضيح من الجهات الرسمية سواء المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – أو من الحكومة أو من وزراتي الدفاع والداخلية أو رئاسة الأركان ، أو حتى من الجهتين المقتاتلتين

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ نشر 7 نقاط للتمركز والانطلاق داخل العاصمة وهم ” جزيرة الفرناج ، جزيرة عودة الحياة، جزيرة المدار، جزيرة امعيتيقه، الإشارة الضوئيية، مثلث الحرية، الإشارة الضوئية السبعه، النصب التذكاري.

كما أعلن المركز عن عمليات اجلاء للعائلات العالقة من مناطق الاشتباكات تخصيص أرقام هواتف للطوارئ للتبليغ عن الإصابات البشرية ( 0916288000 – 0916322000 ) .

(وال)