وزارة الصحة بحكومة الوحدة تطلب من الأطباء والعناصر الطبية التوجه لمقار عملهم والتعامل مع حالات الطوارئ .

طرابلس 15 أغسطس 2023 م (وال) – طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالعاصمة طرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه لمقار عملهم وتلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ .

جاء ذلك في تعميم نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) عقب الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها مناطق بجنوب العاصمة منذ مساء الأمس الأثنين .

وطمأنت الوزارة في تعميمها كافة المواطنين بأن وزارة الصحة وطواقمها الطبية على أتم الجاهزية والاستعداد ، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات .

ولم تشر الوزارة في التعميم إلى تسجيل اية حصيلة للاشتباكات

بشار إلى أن حدة الاشتباكات قد قلت ، إلا أنه لازالت تسمع أصوات رماية من حين إلى أخر .

(وال)