الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ : نطالب جميع الاطراف بوقف الاشتباكات ، ونحملهم سلامة المدنيين وتعرض حياتهم للخطر .

الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ : نطالب من جميع الاطراف بوقف الاشتباكات ، وحملهم سلامة المدنيين وتعرض حياتهم للخطر.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
أبوجناح : حكومة الوحدة الوطنية رفعت شعار لا للحرب ، ندعو جميع الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل.
تم النشر منذُ 3 ساعات
وزارة الصحة بحكومة الوحدة تطلب من الأطباء والعناصر الطبية التوجه لمقار عملهم والتعامل مع حالات الطوارئ .
تم النشر منذُ 6 ساعات
بسبب الاشتباكات : جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة والعمل اليوم الثلاثاء .
تم النشر منذُ 7 ساعات
اشتباكات متقطعة بمناطق جنوب العاصمة طرابلس .
تم النشر منذُ 8 ساعات
أضف تعليقـك