ليبيا نيوز

الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ : نطالب جميع الاطراف بوقف الاشتباكات ، ونحملهم سلامة المدنيين وتعرض حياتهم للخطر .

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ : نطالب من جميع الاطراف بوقف الاشتباكات ، وحملهم سلامة المدنيين وتعرض حياتهم للخطر. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك