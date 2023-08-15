ليبيا نيوز

شركة (( برنيق للطيران )) تعلق رحلاتها مؤقتا عبر مطار معيتيقة الدولي .

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 15أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت شركة ” برنيق للطيران”  مساء أمس الإثنين، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية مؤقتًا عبر مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر.

وأرجعت الشركة السبب في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى  ظروف خارجة عن الإرادة .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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