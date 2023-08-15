شركة (( برنيق للطيران )) تعلق رحلاتها مؤقتا عبر مطار معيتيقة الدولي .

طرابلس 15أغسطس 2023 ( وال ) – أعلنت شركة ” برنيق للطيران” مساء أمس الإثنين، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية مؤقتًا عبر مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر.

وأرجعت الشركة السبب في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى ظروف خارجة عن الإرادة .

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