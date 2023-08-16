ليبيا نيوز

وزير الصحة يدعو طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة ، لإجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 15 اغسطس 2023م ( وال )- دعا وزير الصحة ” رمضان أبو جناح “، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة ، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

   وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم أنها تؤكد على أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم ، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات .

    وجددت الوزارة التاكيد على دعوتها لطرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس ، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات .

     …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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