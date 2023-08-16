بيان المجلس الاجتماعي سوق الجمعة :حصر كل الاضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة جراء العمليات العسكرية .

بيان المجلس الاجتماعي سوق الجمعة :حصر كل الاضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصةجراء العمليات العسكرية .
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وكالة الأنباء الليبية
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