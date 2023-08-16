الدبيبة يتفقد بلدية عين زارة.. ويصدر تعليماته بصرف تعويضات للمتضررين.
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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