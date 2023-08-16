بعد نيمار.. لاعب جديد يرحل عن باريس سان جيرمان إلى فريق عربي

باريس 16 أغسطس 2022 (وال) -أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، رحيل لاعب جديد، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد توديع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بشكل رسمي، وأعلن النادي الباريسي عن انتقال مدافعه عبدو ديالو، بشكل نهائي، إلى نادي العربي القطري لكرة القدم.

وأشار النادي القطري عبر حسابه في “تويتر”، منصة “إكس” حاليا، إلى أن ديالو البالغ (27) عاما، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول، لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح العربي القطري، أن العقد يتضمن بندا، يسمح للطرفين “اللاعب والنادي”، بالتجديد لعام رابع، أي حتى صيف 2027.

قبلها أعلن سان جيرمان، أمس الثلاثاء، عن رحيل نيمار البالغ (31) عاما، إلى الهلال السعودي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بقيمة تتراوح من (80) إلى (90) مليون يورو.

يذكر أن ديالو، ارتدى قميص بي سي جي، في الفترة من 2019 إلى 2023، تخللها فترة إعارة إلى فريق لايبزيغ الألماني، في الموسم الماضي.(وال باريس) س خ.

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