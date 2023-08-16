ليبيا نيوز

الدبيبة يصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بحصر الاضرار الناتجة عن الاشتباكات التي حصلت اليومين الماضيين والعمل علي تعويض المتضررين من المواطنين.

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الدبيبة يصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بحصر الاضرار الناتجة عن الاشتباكات التي حصلت اليومين الماضيين والعمل علي تعويض المتضررين من المواطنين. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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