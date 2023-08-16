السفير ريتشارد نورلاند : إطلاق آمر ((اللواء 444 قتال)) العقيد (( محمود حمزة )) ووقف إطلاق النار جري بناء على مفاوضات بين قيادات عسكرية ورؤوس الدولة .
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وكالة الأنباء الليبية
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