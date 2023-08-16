نورلاند: مستمرون في مراقبة مجريات الأمور في طرابلس

طرابلس 16 أغسطس 2023 (وال) – قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن البلاد حققت تقدمًا خلال الأشهر الماضية على عدة أصعدة، لافتًا إلى أنّ العنف الذي اندلع في العاصمة طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم.

وأشار نورلاند، في مداخلة مع قناة “الجزيرة” الفضائية إلى أنّهم مستمرون في مراقبة مجريات الأمور على الأرض ليتأكد من وقف القتال، عقب إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة.

ودعا نورلاند جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

وشدد نورلاند على أنّه من المهم حاليًا احتواء العنف فورًا، معتبرا أيضًا أنّ هناك «مظالم مشروعة لأطراف مختلفة، لكن يمكن حلها عن طريق الحوار». (وال – طرابلس)

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