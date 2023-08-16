السفير ( ريتشارد نورلاند) : الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.
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وكالة الأنباء الليبية
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