ليبيا نيوز

السفير ( ريتشارد نورلاند) : الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  السفير ( ريتشارد نورلاند) : الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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