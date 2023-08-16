مستشفى غريان المركزي يرسل مساعدات لمستشفيات طرابلس .

غريان 16 أغسطس 2023 م(وال)- سلم مستشفى غريان المركزي التعليمي مساء اليوم الثلاثاء مساعدات طبية لمستشفيات طرابلس .

وقال مدير عام مستشفى غريان السيد ” خالد زويط ” إن المساعدات تتمثل في مستلزمات طبية تخدم الطوارئ ، مضيفا إن عملية التسليم كانت بالتنسيق مع غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة .

وذكر ” زويط ” إن إدارة مستشفى غريان المركزي التعليمي في تواصل مستمر مع غرفة الطوارئ بمستشفى شارع الزاوية برئاسة السيد (رمضان بوجناح) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ، وعضوية وكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان ، ووكيل شؤون المستشفيات .

.. ( وال غريان ) ..