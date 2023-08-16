ليبيا نيوز

مستشفى غريان المركزي يرسل مساعدات لمستشفيات طرابلس .

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 16 أغسطس 2023 م(وال)- سلم مستشفى غريان المركزي التعليمي مساء اليوم الثلاثاء مساعدات طبية لمستشفيات طرابلس .

وقال مدير عام مستشفى غريان السيد ” خالد زويط ” إن المساعدات تتمثل في مستلزمات طبية تخدم الطوارئ ، مضيفا إن عملية التسليم كانت بالتنسيق مع غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة .

وذكر ” زويط ” إن إدارة مستشفى غريان المركزي التعليمي في تواصل مستمر مع غرفة الطوارئ بمستشفى شارع الزاوية برئاسة السيد (رمضان بوجناح) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ، وعضوية وكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان ، ووكيل شؤون المستشفيات .

.. ( وال غريان ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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