شركة مصر للطيران تدشن اليوم أولى رحلاتها لمطار مصراتة .

مصراتة 16 أغسطس 2023م (وال) -أعلن مطار مصراتة الدولي أن شركة مصر للطيران دشنت اليوم الأربعاء أولى رحلات بمطار المدينة بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات .

وذكرت مصادر المطار اليوم أن الخطوط المصرية ستباشر رحلاتها بشكل طبيعي بداية من شهر سبتمبر المقبل وذلك في سياق تسيير الرحالات بين مطارات البلدين .

وكانت أولى طائرات الخطوط المصرية لشركة مصر للطيران حطت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس في 11 اغسطس من العام الماضي لبدء تسيير سلسلة رحلات خاصة بين المطار وشرم الشيخ الدوليين لنقل السياح الليبيين .

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