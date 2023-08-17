قوات الاحتلال تعتقل ( 18 ) فلسطينيا في غزة والضفة الغربية .

القدس 16 أغسطس 2023 م ( وال )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ( 18 ) فلسطينياً ، في قطاع غزة والضفة الغربية ، خلال عمليات اقتحام ، ومداهمة لمنازل عدة .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ( 5 ) فلسطينيين، خلال اقتحامها لأحياء في مدينة القدس ، كما اعتقلت ( 11 ) فلسطينياً ، من جنين وطولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية قوات الاحتلال ، صيادين ، واستولت على مراكبهم ، قبالة شواطئ القطاع.

وذكرت لجان الصيادين في غزة ، أن زوارق الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين ، واعتقلت منذ بداية الشهر الجاري ، ( 6 ) صيادين ، واستولت على مراكب الصيد الخاصة بهم .

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