ليبيا نيوز

قوات الاحتلال تعتقل ( 18 ) فلسطينيا في غزة والضفة الغربية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

  القدس  16 أغسطس 2023 م ( وال )-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ( 18 ) فلسطينياً ، في قطاع غزة والضفة الغربية ، خلال عمليات اقتحام ، ومداهمة لمنازل عدة  .

     وأفاد نادي الأسير الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ( 5 ) فلسطينيين، خلال اقتحامها لأحياء في مدينة القدس ، كما اعتقلت ( 11 ) فلسطينياً ، من جنين وطولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

         وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية قوات الاحتلال ، صيادين ، واستولت على مراكبهم ، قبالة شواطئ القطاع.

      وذكرت لجان الصيادين في غزة ، أن زوارق الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين ، واعتقلت منذ بداية الشهر الجاري ، ( 6 ) صيادين ، واستولت على مراكب الصيد الخاصة بهم .

       …( وال )…

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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