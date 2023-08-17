جوزيب بوريل : اشتباكات طرابلس تمثل تذكيرًا حيًا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا

طرابلس 16 أغسطس 2023م (وال ) – عبر الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ” جوزيب بوريل” عن قلق الاتحاد إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين .

وحث ” بوريل ” في بيان له أصدره اليوم جميع الأطراف على مواصلة الامتناع عن الأعمال العدائية المسلحة والدخول في حوار من أجل تهدئة الوضع واستعادة الهدوء.

كما دعا جميع الأطراف المتورطة في أعمال العنف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.

وقال ” بوريل ” في بيانه ” لقد سئم الليبيون من الوقوع في مرمى النيران وهم يستحقون أن يتم الاستماع إلى تطلعاتهم في السلام وتحقيقها أخيرًا”.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تمثل تذكيرًا حيًا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.

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