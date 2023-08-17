ليبيا نيوز

على وقع أنباء لم تعلن بشكل رسمي بإطلاق سراح ( محمود حمزة أمر فوج ( 444 -) : سماع أصوات المشاعل والأعيرة النارية يتردد صداها في أحياء العاصمة ، ومشاهد للاحتفال أمام مقر الفوج تعبيرا عن الفرحة بهذه النتيجة الإيجابية التي جنبت طرابلس مزيدا من الدما

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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