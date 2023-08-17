ليبيا نيوز

إثر تدنيس رجل مسيحي للقرآن اعتقال 129 شخصا بعد اعتداءات على الكنائس ومنازل للمسيحيين في الباكستان

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

إسلام أباد 17 أغسطس 2023 (وال) -أعلن في باكستان عن اعتقال أكثر من (100) شخص في مداهمات ليلية على خلفية اعتداءات طالت الكنائس ومنازل للمسيحيين، إثر تدنيس رجل مسيحي القرآن.

حيث انتقل المسيحيون الذين يعيشون في منطقة سكنية بمدينة جارانوالا في حي فيصل أباد، بسرعة إلى أماكن أكثر أمانا مع عائلاتهم، في أعقاب واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلاد ضد المسيحيين، ولم تقع أي إصابات.

عاد المسيحيون ببطء إلى منازلهم يوم الخميس، فقط ليروا تدمير كنيسة واحدة على الأقل تم حرقها، كما تضررت أربع كنائس أخرى، وأضرمت النيران في حوالي (24) منزلا ولحقت بها أضرار بالغة خلال أعمال الشغب.

وقال خالد مختار، وهو قس محلي، لوكالة “الأسوشيتدبرس”، إن معظم المسيحيين الذين يعيشون في المنطقة قد فروا إلى أماكن أكثر أمانا، مضيفا: “معظم الكنائس البالغ عددها (17) في جارانوالا قد تعرضت للهجوم حتى منزلي احترق”.

ووصلت وفود من رجال الدين المسلمين إلى جارانوالا للمساعدة في تهدئة الوضع، حيث قامت القوات والشرطة بدوريات في المنطقة، كما أغلقت السلطات المحلية المدارس والمكاتب الحكومية، وحظرت التجمعات لمدة أسبوع لمنع المزيد من العنف.

وأثارت أعمال العنف إدانة واسعة على مستوى البلاد، حيث أمر رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر، الشرطة بضمان اعتقال مثيري الشغب.(وال إسلام أباد ) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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