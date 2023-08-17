السودان .. أوضاع إنسانية استثنائية في عاصمة جنوب دارفور

نيالا 17 أغسطس 2023 (وال) -شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أوضاعا إنسانية استثنائية، تزامنا مع انسداد آفاق التفاوض بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وتواصل الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان.

وأفادت مصادر صحفية في السودان بتصاعد أعمدة الدخان، صباح اليوم الخميس، قرب وسط ‎العاصمة الخرطوم، مع احتدام الاشتباكات بمختلف الأسلحة في وسط مدينة أم درمان بين الجيش والدعم السريع.

وأشار إلى أن طيران الجيش السوداني قصف مواقع للدعم السريع في أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، ومحيط سلاح المدرعات ومنطقة بري شرقي الخرطوم، وارتفعت أعمدة الدخان في عدد من المناطق، كما سمع دوي انفجارات قوية وسط الخرطوم، مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع.

وتجددت المواجهات العنيفة في عاصمة ولاية جنوب دارفور وسط أوضاع إنسانية استثنائية بالغة التعقيد، يواجهها المدنيون من خوف وتشريد وترقب ونزوح نحو مناطق مستقرة، بعيدا عن مناطق الاشتباكات.

وذكرت مصادر محلية إن (43) شخصا لقوا حتفهم جراء الاشتباكات العنيفة في نيالا عاصمة جنوب دارفور منذ (8) أيام، فيما أصيب (123) شخصا ونزح المئات نحو شمالي المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية مستقلة بمقتل (30) مدنيا وإصابة أكثر من (100) جراء المعارك المحتدمة بالقرب من المناطق والأحياء المكتظة بالسكان.

وأتهم الجيش السوداني في بيان قوات الدعم السريع بالقصف العشوائي على منطقة شمبات، مما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين، ودفع سكان حي المواليد بأم درمان لإخلاء منازلهم بالقوة، ونهب محتوياتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش عميد نبيل عبدالله “إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة هجوم وصفها بالفاشلة، من قبل قوات الحركة الشعبية، على مدينة كادوقلي في جنوب كردفان، مضيفا أن قواته كبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في تدمير دبابتين، وعدد من العربات القتالية وإستلام دبابتين وقتل (40) متمردا على حد تعبيره.

وأوضح أن قوات الجيش تصدت لمجموعة من الدعم السريع حاولت التسلل على متن (8) عربات مقاتلة، إلى بعض المواقع الدفاعية في محيط منطقة بحري العسكرية، مشيرا لقتل (5) أشخاص ومصادرة عدد من الأسلحة التابعة لهم.(وال نيالا) س خ.

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