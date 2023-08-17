انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف اقتصادية

نيويورك 17 أغسطس 2023 (وال) -واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غلاينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (0.29%)، إلى (79.15) دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة (0.16% إلى 83.32 ) دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.(وال نيويورك) س خ.

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